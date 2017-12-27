İŞTE TERİM'İN TRANSFER LİSTESİ

Yaklaşan transfer dönemi öncesi Galatasaray'da çalışmalar yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelerek takımda düşünmediği oyuncuların listesini verecek. Terim, takviye yapılmasını istediği bölgeleri de Özbek ile konuşarak ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapıyor.



Bucaspor mücadelesinde Ryan Donk'un performansını beğenen Terim, Hollandalı oyuncuyla ilgili kararını Antalya kampında verecek. Fernando'nun yaşadığı sakatlık sonrası orta sahada alternatifleri belirlemeye başlayan Terim, Donk'un takıma katkı sağlayabileceğini düşünüyor.



Tarık, Carrasso, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan hakkında olumsuz rapor vermesi beklenen deneyimli teknik adamın, altyapıdan 4-5 oyuncuyu da Antalya'ya götüreceği öğrenildi.



Transfer için ilk hedefin sol bek olması yönünde rapor sunacak olan Fatih Terim, geniş bir listeyi başkan Özbek ile paylaşacak. Sol açık ve forvet arkasında da takviyeye ihtiyaç olduğu düşünülürken, kadroda bulunan oyunculara teklif gelmesi halinde takas formülünün de devreye sokulabileceği belirtildi.



Terim'in özellikle milli takımda yakından tanıdığı Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Emre Mor gibi genç oyunculara yönelebileceği gelen haberler arasında. Kiralık olarak teklif sunup, kadrodaki yerli oyuncu kalitesini arttırmayı düşünen sarı kırmızılılar, gerçekleşecek transfer toplantısından sonra resmi girişimlere başlayacak.