TERİM: FORMAYI ALMAK İSTERSE O ALACAK...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bucaspor'a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, bu tip maçların ciddi oynanması gerektiğini belirterek, "Yoksa her türlü sürprize açıktır. Herkes mücadele ediyor. Futbolcularımın oyunundan ve ciddiyetinden memnunum." dedi.

Bucaspor karşısında fazla forma şansı bulamayan oyuncularını tercih ettiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda yeterli skoru aldılar. İkinci yarıda ise çok pozisyona girdiler. İyi işler yaptılar. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok gol kaçırdılar ama hiç bırakmadılar. Takımda az süre almak, maç oynama alışkanlığı açısından kolay bir şey değildir. Bugünkü performanslardan çok memnunum." ifadelerini kullandı

- "Çıkarılacak önemli mesajlar var"

Terim, göreve geleli sadece günler olduğunu aktarırken, bazı oyuncuların yükselen performanslarına dikkati çekerek, "Buradan çıkarılacak önemli mesajlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Yasin Öztekin'in performansını örnek gösteren Terim, şunları söyledi:

"Bazen çok konuşmaya gerek kalmaz. Hadiseler bir şeylerin mesajını verir. Muhakkak bir şeyleri değiştirmek için geldik ve inşallah değiştirebiliriz. Buna inanıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacaklar. Mutlu olmayan hiçbir insan, performansını yukarı çekemez. Büyük takımlarda oynamak kolay değildir. Fırsat yakalandığında, ben olsam bırakmam. Şimdi devre arası geldi. Kadrodaki 28 kişiyi revize etme şansımız var. Formayı kim istiyorsa, o burada kalır. Karşılıklı çok çabuk anlaşacağımızı ümit ediyorum. Yoksa ben birkaç günde çok bir şey yapmadım."

Konuşmasında Selçuk İnan'a özellikle değinmek istediğini vurgulayan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Tam bir kaptan gibi oynadı. Belli ki fiziksel eksiği var. Daha önce çıkmak için işaret etti ama ben biraz daha oynattım. Onun Galatasaray için yaptıklarını unutmamalıyız. Böyle önemli hizmetleri bulunan oyuncularımızı daha toleranslı karşılamalıyız." diye konuştu.

Bucaspor ağlarını 2 kez havalandıran Sinan Gümüş'ten beklentilerini de aktaran Terim, "Çok yetenekli bir futbolcumuz. Onun da hataları vardır. Ben kendisini beğeniyorum. Çok da iyi şeyler bekliyorum. Eğer Sinan bu formayı almak istiyorsa, o alacak. Kimse üzerinden çıkaramaz. Kendisine aynı şekilde söylediğim için burada aktarıyorum. Daha çok çalışacak. Söylemde iyi oyuncu, eylemde de daha çok koşacak, mücadele edecek. Takımın ender sol ayaklılarından biri." şeklinde görüş belirtti