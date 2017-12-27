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Malatyaspor’da bir ayrılık daha!
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MALATYASPOR’DA BİR AYRILIK DAHA!

Malatyaspor’da bir ayrılık daha!

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

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Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Malatyaspor’un sezon öncesi Hollanda takımı Utrecht’ten transfer ettiği Nacer Barazite’yle teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda yollar ayrılıyor. Bu sezon 10 maçta Malatyaspor formasını terleten Barazite 1 gol, 1 asist kaydetti. 27 yaşındaki futbolcuyla bir başka Süper Lig takımı Kayserispor’un görüştüğü öğrenildi.

İşte Yalçın Ayhan’ın bonservis bedeli!

Öte yandan; Malatyaspor’da kadro dışı bırakılan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yalçın Ayhan’ın bonservis ücreti belli oldu. Yalçın’ın bir başka takıma transferinde istenilen miktarın 300 bin Euro olduğu ve pazarlık payının olduğu öğrenildi.

AJANSSPOR ÖZEL/ Salim MANAV
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