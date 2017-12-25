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Osmanlıspor 3 - Akhisar Bel. 2
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OSMANLISPOR 3 - AKHİSAR BEL. 2

Osmanlıspor 3 - Akhisar Bel. 2

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Osmanlıspor ile Akhisar Bel. Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-2 kazandı.

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Osmanlıspor 3 - Akhisar Bel. 2

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Osmanlıspor ile Akhisar Bel. Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-2 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Özer Hurmacı (90' Hasan Kılıç), Musa Çağıran, Adrien Regattin, Raheem Lawal (81' Luiz Carlos), Aminu Umar, Souleymane Doukara (73' Sokol Cikalleshi)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Orhan Taşdelen, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Onur Ayık (85' Ioan Hora), Abdoul Sissoko (87' Eray Ataseven), Serginho Mineiro, Soner Aydoğdu, Helder Barbosa (69' Kadir Keleş), Olcan Adın, Muğdat Çelik

Teknik Direktör:

Hakem: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek

Goller: DK 27: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 36: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 49: Aminu Umar (Osmanlıspor), DK 60: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 68: Aminu Umar (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 58: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 60: Anıl Karaer (Osmanlıspor), DK 82: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.), DK 88: Tiago Pinto (Osmanlıspor)

Kırmızı Kart: DK 63: Ömer Bayram (Akhisar Bel.)

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