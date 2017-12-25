OSMANLISPOR 3 - AKHİSAR BEL. 2

Osmanlıspor 3 - Akhisar Bel. 2
Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Osmanlıspor ile Akhisar Bel. Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-2 kazandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Özer Hurmacı (90' Hasan Kılıç), Musa Çağıran, Adrien Regattin, Raheem Lawal (81' Luiz Carlos), Aminu Umar, Souleymane Doukara (73' Sokol Cikalleshi)
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Akhisar Bel.: Milan Lukac, Orhan Taşdelen, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Onur Ayık (85' Ioan Hora), Abdoul Sissoko (87' Eray Ataseven), Serginho Mineiro, Soner Aydoğdu, Helder Barbosa (69' Kadir Keleş), Olcan Adın, Muğdat Çelik
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek
Goller: DK 27: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 36: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 49: Aminu Umar (Osmanlıspor), DK 60: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 68: Aminu Umar (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 58: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 60: Anıl Karaer (Osmanlıspor), DK 82: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.), DK 88: Tiago Pinto (Osmanlıspor)
Kırmızı Kart: DK 63: Ömer Bayram (Akhisar Bel.)
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