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İşte Osmanlıspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Osmanlıspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Osmanlıspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Musa Çağıran, Amınu Umar, Avdıja Vrsajevıc, Souleymane Doukara, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Anıl Karaer

Teknik Direktör: İrfan Buz

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Sergıo Antonıo Borges Junıor

Teknik Direktör:

Hakem: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek

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