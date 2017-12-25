İŞTE OSMANLISPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Osmanlıspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Musa Çağıran, Amınu Umar, Avdıja Vrsajevıc, Souleymane Doukara, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Sergıo Antonıo Borges Junıor
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek
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