﻿
Galatasaray'ın rakibi Bucaspor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'IN RAKİBİ BUCASPOR

Galatasaray'ın rakibi Bucaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 26 Aralık Salı günü TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.

365 Okunma

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 26 Aralık Salı günü TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, 5. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediyespor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek son 16 turuna çıktı.

Galatasaray ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İzmir'de yapılacak.
Galatasaray 3 - Göztepe 1
Galatasaray - Göztepe maç kadroları belli oldu...
G.Saray, Terim için nabız yokluyor
Spor Toto Süper Lig'de 17.haftanın hakemleri açıklandı!
Igor Tudor, Türkiye'den ayrıldı! İşte açıklamaları...
Gençlerbirliği'ndeki tartışmanın aynısı Galatasaray'da....
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿