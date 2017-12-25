GÖKÇEK TAKIMLARININ KAYNAKLAR GİDİYOR...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski başkan Melih Gökçek'in kontrolündeki Osmanlıspor, Keçiörengücü ve Bugsaş'a giden belediye kaynaklarını kesme kararı aldı.

Hürriyet Ankara'ya konuşan Mustafa Tuna, gelirlerinin çoğu Osmanlıspor, Keçiörengücü ve Bugsaş'a giden giden harfiyat ve otoprklarların ihalelerinin iptal edileceğini açıkladı.

Tuna bu konuda şunları söyledi:

“Hafriyat ve otopark ile ilgili yeni düzenleme için düğmeye bastık. Bu konular şu anda komisyonda. Komisyondan geçecek ve Meclis’e gelecek, kararı Meclis verecek. Yüce Meclis’in kararına ne ben, ne de başkası ipotek koyamaz. Teklifimiz, hafriyatın ve otoparkların mevcut durumunun iptal edilmesi, her ikisinin de gelirlerinin belediyenin kasasına girmesi. Ocak ayındaki Meclis’te otoparklar iptal edilecek ve hepsi ANPARK’a verilecek. Kentteki belediyeye ait otoparkların hepsini ANPARK işletecek. Yeni sistemde eleman konusunda bir sorun yaşanmaz. Mevcut çalışanlar için de değişen bir şey olmaz. Mehmet yerine Ahmet’e çalışacak.

Hafriyatta ise iş biraz daha farklı. Tekrar ihaleye çıkacağız. Hafriyat bedeli belediyeye yatacak, sonrasında hafriyat işini yapan firmalar hizmet bedeli neyse parasını belediyeden alacak. Bu biraz süre alacak. İhale süreci sonuçlanana kadar mevcutlarla devam edeceğiz. En yakın zamanda ihalenin sonuçlanması ve hafriyat paralarının da belediyeye yatmasını istiyoruz.”