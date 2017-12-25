AKHİSARSPOR HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Teleset Mobilya Akhisarspor’la yarın sahasında karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Haftanın son antrenmanına Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde başlayan Mor-Sarılı ekip, yaklaşık olarak 1 saat çalıştı. Isınma koşusuyla start alan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi saha kenarından yapılan sprint ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavisi devam eden Payam ve soğuk algınlığı bulunan Vaclav katılmazken tedavi süreci tamamlanan takımın kalecilerinden Hakan Arıkan ise takım içerisindeki yerini aldı.