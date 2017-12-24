Galatasaray 3 - Göztepe 1
Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Galatasaray ile Göztepe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Fernando Reges (90' Sinan Gümüş), Younes Belhanda (77' Selçuk İnan), Badou Ndiaye, Garry Rodrigues (41' Yasin Öztekin), Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Göztepe: Beto, Tanju Kayhan (66' Leo Schwechlen), Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes, Milos Kosanovic, Yoan Gouffran (82' Nabil Ghilas), Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman (58' Oscar Scarione), Halil Akbunar, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 9: Adis Jahovic (Göztepe), DK 19: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 53: Yasin Öztekin (Galatasaray), DK 70: Maicon Roque (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 8: Fernando Muslera (Galatasaray), DK 34: Maicon Roque (Galatasaray), DK 44: Fernando Reges (Galatasaray), DK 57: Rajko Rotman (Göztepe), DK 59: Koray Günter (Galatasaray), DK 72: Andre Castro (Göztepe)
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