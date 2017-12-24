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Manisaspor 3 - Balıkesirspor Baltok 1
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MANİSASPOR 3 - BALIKESİRSPOR BALTOK 1

Manisaspor 3 - Balıkesirspor Baltok 1

TFF 1.Lig 17. haftasında Manisaspor ile Balıkesirspor Baltok Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisaspor 3-1 kazandı.

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Manisaspor 3 - Balıkesirspor Baltok 1

TFF 1.Lig 17. haftasında Manisaspor ile Balıkesirspor Baltok Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 3-1 kazandı.

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Ümit Yasin Arslan, Nikola Mikic, Abdülkadir Korkut (89' Kağan Miray Bağış), Mustafa Sevgi, Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (69' Berkay Samancı), Bilal Sebaihi, Slavko Perovic, Axel Meye, Zahit Fındık (90' Alper Önal)

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Uğur Aygören (77' Mehmet Boztepe), Ismail Aissati, Nizamettin Çalışkan (76' Foxi Kethevoama), Cumali Bişi, Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral, Tolga Ahmet Kalaycı

Goller: DK 13: Zahit Fındık (Manisaspor), DK 73: Axel Meye (Manisaspor), DK 76: Metin Yüksel (Manisaspor), DK 88: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 24: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), DK 26: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 35: Axel Meye (Manisaspor), DK 39: Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok), DK 41: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor), DK 48: Ismail Aissati (Balıkesirspor Baltok), DK 58: Nikola Mikic (Manisaspor), DK 90: Zahit Fındık (Manisaspor)

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