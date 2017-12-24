TELEKOM KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ!

TBL 15. hafta karşılaşmasında Türk Telekom konuğu olduğu Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmayı 91-81 kazandı

Mavi Kaplanlar Ender Aslan, Kaya Peker, Serhat Çetin, Monroe ve Campbell beşiyle başladı.



İlk periyodun 3 dakikası içinde 8-8 eşitlik oluşurken bunu konuk ekipten Campbell(3) bozdu ve skor 8-11 oldu. Ev sahibi takım Antalyaspor Robert ve Calvin ile etkili olarak son dakikaya girmeden skoru 22-15 yaptı.Periyot 24-17 ev sahibi lehine sonuçlandı.

İkinci periyot ilk yarıda yaptığı hataları yapmayan konuk ekip 15.dakikada Polat Kaya ve Monroe ile etkili oldu ve skoru 28-33 yaparak rakibine mola aldırdı. Devre konuk ekibin 1 sayılık üstünlüğü ile 37-38 sona erdi.



Üçüncü periyoda çok iyi başlayan konuk ekip Türk Telekom Nusret ve Campbell’in etkili oyunuyla skoru 23.dakikada 37-47 yaparak farkı çift haneye çıkardı. 25.dakikada konuk ekibin 51-43 üstünlüğü ile geçildi. Periyodun sonlarında etkili olan Can Akın ile konuk ekip periyodu 63-55 önde tamamladı.



Ev sahibi takım Anatlayaspor final periyodunun başlarında farkı azaltarak 33.dakikada skoru 62-66’ya getirdi. Nusret kendini pota altında unuturdu ve 35.dakikada konuk ekip Türk Telekom skoru 62-70 yaptı. Son 3 dakika kala Cambell ve Serhat Çetin’in 3’lükleri ile konuk ekip skoru 72-80 yaptı. Serhat Çetin’in 3’lüğü ile skor 56 saniye kala 79-86 oldu.

Karşılaşmayı konuk ekip Türk Telekom 81-91 kazandı.

Foto Albümü Telekom kaldığı yerden devam etti! 9 FOTO

Antalyaspor: Cihan Mumcuoğullari, Koray Erdoğan, Özgür Şahin, Ömer Sancakli, İlhan Bariş Gökalp, Kemal Canbolat, Hasan Emir Gökalp, Mehmet Umut Özden, Valentin Pastal, Onur Sonsirma, Robert Lowery Jr, Calvin Leslie Jr



Türk Telekom: Orkun Kemal Ertaş, Emre Uğurtürk , Ulaş Peker, Polat Kaya 11, Fikret Can Akın 14, Ender Aslan 13, Kaya Peker 2, Darryl Monroe 11, Serhat Çetin 11,Nusret Yıldırım 14, Recep Doğrusöz 2, Tj Terrance Campbell 13, Sercan Ergin



Hakemler: Önder Yılmaz, Sinem Tetik, Kerem Yılmaz

Salon: Antalya Spor salonu

1.Periyot: 24-17

2.Periyot: 37-38(13-21)

3.Periyot: 55-63(18-25)

4.Periyot: 81-91(26-28)

5 faul ile oyun dışı kalan oyuncu:dk.34.41 ﻿Nusret Yıldırım