GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Göztepe maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Göztepe: Selçuk Şahin, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Sabri Sarıoğlu, Yoan Patrıck Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek, Mustafa Öğretmenoğlu
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