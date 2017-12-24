﻿
Galatasaray - Göztepe maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

623 Okunma

Galatasaray - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: Selçuk Şahin, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Tanju Kayhan, Mılos Kosanovıc, Sabri Sarıoğlu, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek, Mustafa Öğretmenoğlu

﻿

Galatasaray 3 - Göztepe 1
G.Saray, Terim için nabız yokluyor
Spor Toto Süper Lig'de 17.haftanın hakemleri açıklandı!
Igor Tudor, Türkiye'den ayrıldı! İşte açıklamaları...
Gençlerbirliği'ndeki tartışmanın aynısı Galatasaray'da....
Galatasaray'ın teknik direktörü ne zaman belli olacak?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿