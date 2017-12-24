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Kasımpaşa 1 - M.Başakşehir 2
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KASIMPAŞA 1 - M.BAŞAKŞEHİR 2

Kasımpaşa 1 - M.Başakşehir 2

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Kasımpaşa ile M.Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.

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Kasımpaşa 1 - M.Başakşehir 2

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Kasımpaşa ile M.Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka (79' Markus Neumayr), Trezeguet, John Murillo (73' Michael Rangel), Bernard Mensah, Samuel Eduok

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Gökhan İnler, Marcio Mossoro, Emre Belözoğlu (76' Tunay Torun), Edin Visca (74' Eljero Elia), Kerim Frei, Emmanuel Adebayor (85' Mevlüt Erdinç)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Serkan Tokat

Goller: DK 3: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 43: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 70: Marcio Mossoro (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 21: Bernard Mensah (Kasımpaşa), DK 38: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 45: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 86: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir)

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