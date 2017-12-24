DENİZLİSPOR 1 - BOLUSPOR 1

Denizlispor 1 - Boluspor 1
TFF 1.Lig 17. haftasında Denizlispor ile Boluspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Veli Acar, Cihan Özkaymak, Berkan Afşarlı (75' Anıl Taşdemir), Hüseyin Atakan Üner (90' Şevki Çınar), Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Leandro Kappel
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Caner Cavlun, Özgür İleri, İrfan Başaran (77' Andre Santos), Mustafa Durak (65' Guido Kocer), Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze (82' Melih Okutan)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Sezgin Çınar, Habip Tiryaki, Mert Güzenge
Goller: DK 27: Cihan Özkaymak (Denizlispor), DK 43: Rydell Poepon (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Mustafa Durak (Boluspor), DK 36: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 70: Berkan Afşarlı (Denizlispor), DK 72: Renato Arapi (Boluspor), DK 77: Özgür İleri (Boluspor), DK 89: Andre Santos (Boluspor)