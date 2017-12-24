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İşte Manisaspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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İŞTE MANİSASPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 17. haftasında Manisaspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Manisaspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Manisaspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 17. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Metin Yüksel, Billal Sebaıhı, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Nıkola Mıkıc, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Zahit Fındık

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Sedat Şahintürk, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral, Tolga Ahmet Kalaycı

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