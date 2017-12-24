İŞTE MANİSASPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Manisaspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 17. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Metin Yüksel, Billal Sebaıhı, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Nıkola Mıkıc, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Zahit Fındık
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Sedat Şahintürk, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral, Tolga Ahmet Kalaycı
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