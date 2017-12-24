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K Karabükspor 1 - Trabzonspor 1
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K KARABÜKSPOR 1 - TRABZONSPOR 1

K Karabükspor 1 - Trabzonspor 1

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında K Karabükspor ile Trabzonspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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K Karabükspor 1 - Trabzonspor 1

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında K Karabükspor ile Trabzonspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

K Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Barış Başdaş, Luis Ibanez, Valerica Gaman, Osman Çelik, Olafur Skulason, Ceyhun Gülselam, Serdar Deliktaş (75' Kerim Zengin), İlhan Depe (89' İshak Doğan), Andre Poko, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (82' Hugo Rodallega), Yusuf Yazıcı (76' Jose Sosa), Olcay Şahan (62' Dame N'doye), Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Narinç, Suat Arslanboğa

Goller: DK 74: Mustapha Yatabare (K Karabükspor), DK 80: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 45: İlhan Depe (K Karabükspor), DK 67: Valerica Gaman (K Karabükspor), DK 72: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 80: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 84: Luis Ibanez (K Karabükspor), DK 89: Tomas Hubocan (Trabzonspor), DK 89: Olafur Skulason (K Karabükspor), DK 90: Barış Başdaş (K Karabükspor)

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