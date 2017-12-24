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Kayserispor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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KAYSERİSPOR 0 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Kayserispor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Kayserispor ile Evkur Y.Malatyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

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Kayserispor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Kayserispor ile Evkur Y.Malatyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher (80' Gonzalo Espinoza), Atila Turan, Ryan Mendes, Şamil Cinaz (68' Nikola Stojiljkovic), Stephane Badji, Deniz Türüç, Tiago Lopes (46' Geoffrey Bia), Umut Bulut

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Murat Yıldırım (71' Rahman Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Azubuike Godson, Turgut Doğan Şahin (57' Adem Büyük), Michael Pereira (79' Emanuel Dening), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Arda Kardeşler

Gol: DK 45: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 60: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 64: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor), DK 76: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor), DK 83: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 83: Gonzalo Espinoza (Kayserispor)

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