KAYSERİSPOR 0 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Kayserispor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Kayserispor ile Evkur Y.Malatyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher (80' Gonzalo Espinoza), Atila Turan, Ryan Mendes, Şamil Cinaz (68' Nikola Stojiljkovic), Stephane Badji, Deniz Türüç, Tiago Lopes (46' Geoffrey Bia), Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Murat Yıldırım (71' Rahman Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Azubuike Godson, Turgut Doğan Şahin (57' Adem Büyük), Michael Pereira (79' Emanuel Dening), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Arda Kardeşler
Gol: DK 45: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 60: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 64: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor), DK 76: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor), DK 83: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 83: Gonzalo Espinoza (Kayserispor)
Fikstürü - Puan Durumu