İŞTE KASIMPAŞA - M.BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Kasımpaşa - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Bernard Mensah, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Serkan Tokat
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