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İşte Kasımpaşa - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
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İŞTE KASIMPAŞA - M.BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Kasımpaşa ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kasımpaşa - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Kasımpaşa - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Bernard Mensah, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Serkan Tokat

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