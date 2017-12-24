BB ERZURUMSPOR 2 - ALTINORDU 1

BB Erzurumspor 2 - Altınordu 1
TFF 1.Lig 17. haftasında BB Erzurumspor ile Altınordu Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Burhan Eşer, Erhan Çelenk (77' Murat Gürbüzerol), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Mert Nobre (66' Hamza Younes), Gökhan Karadeniz (86' Haris Harba)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Muhammed Rıdvan Özdemir (75' Deniz Vural), Oğulcan Ülgün (64' Musa Caner Aktaş), Fatih Aktay (69' Mirkan Aydın)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır, Caner Ak
Goller: DK 61: Burhan Eşer (BB Erzurumspor), DK 81: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 90: Hamza Younes (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 35: Jasmin Trtovac (BB Erzurumspor), DK 45: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 54: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 58: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 69: Burhan Eşer (BB Erzurumspor), DK 90: Deniz Vural (Altınordu), DK 90: Musa Caner Aktaş (Altınordu)