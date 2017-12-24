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Ümraniyespor 4 - Samsunspor 2
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ÜMRANİYESPOR 4 - SAMSUNSPOR 2

Ümraniyespor 4 - Samsunspor 2

TFF 1.Lig 17. haftasında Ümraniyespor ile Samsunspor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 4-2 kazandı.

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Ümraniyespor 4 - Samsunspor 2

TFF 1.Lig 17. haftasında Ümraniyespor ile Samsunspor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 4-2 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan, Cleyton (72' Bulut Kaya), Bahadır Taşdelen, Andreas Vasilogiannis (90' Kerem Az), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (88' Samet Asatekin), Dimitar Rangelov

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Samsunspor: Michalis Sifakis, Ahmet Burak Solakel, Abdülkerim Bardakçı, Ömer Kandemir, Ercan Yazıcı, Çağrı Ortakaya (83' Davy Angan), Oğuz Gürbulak, Halil İbrahim Pekşen (66' Jonathan Ayite), Georgios Samaras (59' John Chibuike), Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen, Yiğit Arslan

Goller: DK 11: Muhammet Beşir (Samsunspor), DK 26: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 27: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 39: Georgios Samaras (Samsunspor), DK 50: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 52: Timur Temeltaş (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 17: Georgios Samaras (Samsunspor), DK 41: Ercan Yazıcı (Samsunspor), DK 41: Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), DK 49: Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), DK 69: Timur Temeltaş (Ümraniyespor), DK 84: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

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