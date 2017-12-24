İŞTE DENİZLİSPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Denizlispor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 17. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Leandro Deyrınıo Kappel, Hüseyin Atakan Üner, Taşkın İlter, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Berkan Afşarlı, Asil Kaan Güler
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
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Boluspor: Renato Arapı, Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Furkan Şeker, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Sezgin Çınar, Habip Tiryaki, Mert Güzenge
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