İŞTE KAYSERİSPOR - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
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Evkur Y.Malatyaspor: Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Turgut Doğan Şahin, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Arda Kardeşler
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