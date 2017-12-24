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İşte Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KAYSERİSPOR - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Kayserispor ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Evkur Y.Malatyaspor: Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Turgut Doğan Şahin, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Arda Kardeşler

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