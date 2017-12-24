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K Karabükspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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K KARABÜKSPOR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında K Karabükspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak K Karabükspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Osman Çelik, Mustapha Yatabare, Olafur Ingı Skulason, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Serdar Deliktaş, İlhan Depe, Çağlar Şahin Akbaba, Luıs Ezequıel Ibanez

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Narinç, Suat Arslanboğa

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