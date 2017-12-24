K KARABÜKSPOR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak K Karabükspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Osman Çelik, Mustapha Yatabare, Olafur Ingı Skulason, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Serdar Deliktaş, İlhan Depe, Çağlar Şahin Akbaba, Luıs Ezequıel Ibanez
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
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Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Narinç, Suat Arslanboğa
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