ÜMRANİYESPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Samsunspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 17. haftasında Ümraniyespor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ümraniye Bld. İlçe
Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Bahadır Taşdelen, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Burak Öğür, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Göksu Türkdoğan, Mıchaıl Sıfakıs, Oğuz Gürbulak, Halil İbrahim Pekşen, Muhammet Beşir, Abdülkerim Bardakcı, Çağrı Ortakaya, Ömer Kandemir
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Hakem: Abdulkadir Bitigen, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen, Yiğit Arslan
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