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Ümraniyespor - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 17. haftasında Ümraniyespor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 17. haftasında Ümraniyespor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Bahadır Taşdelen, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Burak Öğür, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Göksu Türkdoğan, Mıchaıl Sıfakıs, Oğuz Gürbulak, Halil İbrahim Pekşen, Muhammet Beşir, Abdülkerim Bardakcı, Çağrı Ortakaya, Ömer Kandemir

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen, Yiğit Arslan

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