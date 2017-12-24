BB ERZURUMSPOR - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

BB Erzurumspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 17. haftasında BB Erzurumspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Burhan Eşer, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Recep Yemişci, Muhammed Rıdvan Özdemir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır, Caner Ak
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