İSMAİL KARTAL'DAN YÖNETİME MESAJ!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demir Spor’a kaybettikleri maçı değerlendirdi. Kartal, Adana'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

“Hatalarımızdan dolayı goller yedik”

Karşılaşmanın ilk yarısına iyi başladıklarını ve golü bulduklarını aktaran Kartal, "Bir iki tane daha gol olabilecek pozisyonumuz vardı. Rakibin de 2-3 pozisyonu vardı. İkinci yarıda kendi hatalarımızdan dolayı gol yedik, maçı kaybettik. Adana Demirspor'u tebrik ediyoruz. 34 puanla devreyi lider bitirdik." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyete rağmen ligin ilk yarısını lider bitirdiklerini anımsatan Kartal, şunları kaydetti:

İsmail Kartal’dan transfer yorumu

"Bu şartlar altında takımın sezonun başından beri buraya gelmesinde en büyük pay sahibi oyuncu grubudur. Mağlubiyete rağmen 34 puanla devreyi lider bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte yönetim ne yapacak hep birlikte göreceğiz. Transfer yasağı kalkacak mı? Oyuncuların alacakları ödenecek mi? Transfer yapabilecek miyiz? Bunları hep birlikte göreceğiz."