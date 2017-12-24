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İsmail Kartal'dan yönetime mesaj!
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İSMAİL KARTAL'DAN YÖNETİME MESAJ!

İsmail Kartal'dan yönetime mesaj!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demir Spor’a kaybettikleri maçı değerlendirdi. Kartal, Adana'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getir

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demir Spor’a kaybettikleri maçı değerlendirdi. Kartal, Adana'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

“Hatalarımızdan dolayı goller yedik”

Karşılaşmanın ilk yarısına iyi başladıklarını ve golü bulduklarını aktaran Kartal, "Bir iki tane daha gol olabilecek pozisyonumuz vardı. Rakibin de 2-3 pozisyonu vardı. İkinci yarıda kendi hatalarımızdan dolayı gol yedik, maçı kaybettik. Adana Demirspor'u tebrik ediyoruz. 34 puanla devreyi lider bitirdik." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyete rağmen ligin ilk yarısını lider bitirdiklerini anımsatan Kartal, şunları kaydetti:

İsmail Kartal’dan transfer yorumu

"Bu şartlar altında takımın sezonun başından beri buraya gelmesinde en büyük pay sahibi oyuncu grubudur. Mağlubiyete rağmen 34 puanla devreyi lider bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte yönetim ne yapacak hep birlikte göreceğiz. Transfer yasağı kalkacak mı? Oyuncuların alacakları ödenecek mi? Transfer yapabilecek miyiz? Bunları hep birlikte göreceğiz."

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3
1957 li
24 Aralık 201716:30
Bize acil sol bek solaçık ve dikine gole giden meye gibi oyuncular lazım,,putsila ve kehinda dışında tüm yabancılar hemen bırakılsın bu takım iş yapar
2
Angaralı
24 Aralık 201714:14
Çok doğru bu takım mali sıkıntılara rağmen parasını gününde ödüyen çok kulüpten daha çok mücadele etti buraya geldi tek maçla kimseye laf etmeyin yeni belediye başkanı maca gelme ve lafla birşey olmuyacağını bilmeli ve hemen pazartesi günü klube encümen kararı ile eski parayla 5 triıyon nakti yardımı hemen yapmalıki eskilerin alacakları yeni 3 taransfer peşinatları verilsin Yoksa ocak sonu gelecek para bir işe yaramaz.... ELDEKİ BAZI DEĞERLİ OYUNCULAR ŞUAN PARA ALAMAZSA TAKIMDAN GİDECEK HABERİNİZ OLSUN!,,,,,!,,,
1
Kendi hatalarimiz
24 Aralık 201713:10
Hocam yedigimiz goller kendi hatalarimizdan da attiklarimiz neden. Ellbete cogu rakip hatasindan. Alihan nefis gol atti. Rakip otopa vursaydi atamazdik. Biri hata yapacak biri degerlendirip onu atacak. Bizdeki problem kisisel hatadan ziyade sistem hatasi. 1-0 ondesin rakip sana gore daha zayif , ikinci yari oynanan oyuna bak. Gelen top hep ileri sisirildi. Tam da senin dedigin gibi rakip hata yapsin bizde golu atalim. O kadar dan dun vuruslar ki hepsi rakibe gidiyor top tekrar bize donuyor. Sanki karsinda barselona var. bu kadar mi caresiz olunur.. Golun gelecegini hepimiz goruyorduk. Sadece putsilaya top gelince ayaga pasla birseyler yapmaya calistik. Biraz arif derinlemesine bazen kenan zorladi. Onlar da bugun gununde olmayinca 34 puanlik lider takimda goruntu kalmadi. 1-0 uzerine yatmak ne demek. Rakip bizden guclu olsa anlarim. Ankaragucu gibi oynasa diyelim kigolu yedi hatta 2 tane yedi. Inanin 3 tane de biz atardik. Hem nasil bir hucum 90 artida enes ceza sahasina girdi topu kaleye parelel gonderdi inanin bombos kale ama bir tane oyuncumuz yok. Ha acaba 1-1 i korumak icin 9 kisiyle savunma mi yapiyoruz diyorsunuz 1 dk sonra adamlar bizi 3-3 yakaliyor ve penalti . Yazik. Dieng den ne yapmasi bekleniyor. Sol tarafta rakip ceza sahasina kadar topla oyna ama sakin orta yapma veya ceza sahasina girme veya rakip arkasina sarkma. Kendi kendine guzel calimlar atiyor. Sonra kaptiriyor. Zaten fizik gucu zayif yere dusuyor. Sonuc sifira sifir. Bu adam tam 40 dk oynadi bunlar disinda bitane olumlu bir hareket goren var mi. Bunlari futbolcuyu suclamak icin degil td kartala bu oyuncudan nasil bir katki bekledigini merak ettigim icin soyluyorum. 50 yildir basarisini dort gozle bekledigimiz ve tam da bulacagimiza inandigimiz canla basla sahada aslanlar gibi mucadele eden bir kadro varken biriki gayret gostermeyen oyuncu yuzunden emeklerin heba olmas yazik. Benim basarili bir Ankaragucu gorup gormemden ziyade kafasini tekmeye sokan 90 dk mucadele eden basta kenan arif, sedat, gencer, alihan, erdem ,umut korcan ferhat ve hatta putsila olmak uzere tum futbolcularimizin gayret ve emeklerine yazik. Pisi pisine verdigimiz bu 3 puani ikinci yari cok arariz. Kehinde nin oyuna girdikten sonra ayagina top degdi mi acaba . Enes haftalardir neden hic oynatilmiyor.
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