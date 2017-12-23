ATİKER KONYASPOR 1 - FENERBAHÇE 1

Atiker Konyaspor 1 - Fenerbahçe 1
Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia (60' Moryke Fofana), Vedat Bora (85' Musa Araz), Jens Jonsson (81' Lebogang Manyama), Deni Milosevic
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla (85' Fernandao), Josef De Souza, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Aatif Chahechouhe (67' Alper Potuk), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Oğuz Güçtekin (46' Roberto Soldado), Mathieu Valbuena, Giuliano
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Koray Gençerler
Goller: DK 58: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 69: Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 37: Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor), DK 54: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 75: Vedat Bora (Atiker Konyaspor), DK 82: Lebogang Manyama (Atiker Konyaspor)
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