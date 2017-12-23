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Le Guen: Bu maçta galibiyet alabilirdik
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LE GUEN: BU MAÇTA GALİBİYET ALABİLİRDİK

Le Guen: Bu maçta galibiyet alabilirdik

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Bu maçta galibiyet alabilirdik." dedi.

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Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig’in 17. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Bu maçta galibiyet alabilirdik." dedi.

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın sonucunun kendisinde hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın sonucuna karşılık oyuncularının mücadelesinin kendisini memnun ettiğini bildiren Le Guen, "Genel olarak memnunum. Bu maçtan galibiyet alabilirdik. Günün sonunda memnunum." diye konuştu.

 

Le Guen: Transferler ile çok daha iddialı oluruz

Le Guen, "Bursaspor ligin ilk yarısı sonunda geçen sezona oranla benzer bir performans sergiledi. Bu, ligin ikinci yarısı için sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ligin ikinci yarısında omurgamızı korumalıyız. 2-3 oyuncu transfer edersek harika olur. Elimdeki oyuncuların istekli hallerinden zevk alıyorum. Ancak geliştirmemiz gereken çok şey var. Oyuncularımdan memnunum. Sezona başlarken çekindiğimiz şeyler vardı. Sezonun ilk yarısı kapanırken bulunduğumuz noktadan gurur duyabiliriz."
 
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