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TED Ankara Kolejliler, Bursaspor'a direnemedi
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TED ANKARA KOLEJLİLER, BURSASPOR'A DİRENEMEDİ

TED Ankara Kolejliler, Bursaspor'a direnemedi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor Durmazlar'ı konuk eden Halk Enerji TED Ankara Kolejliler mücadeleyi 77-89 kaybetti.

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HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: 77

BURSASPOR DURMAZLAR: 89

 

Salon: Ankara SS

Hakemler: Sertan Kırklar , Erhan Gürsel , Yiğit Gönültaş

1.Periyot:16-28
2.Periyot:39-43
3.Periyot:61-64
4.Periyot:77-89

 

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Göktürk Ural , Batuhan Dikmen 3, Ömer Yasir Küçük 5, Alfrie Eugene Kelley 25, Yesukan Onar 5, Uğur Can Aksoy 5, Mert Gizir 9,Yağız Çimen , Burak Erol 3, Yiğit Baran Sarıkaya , David Weaver 22

 

Bursaspor Durmazlar: Can Özcan 22, Gurur Baybora , Kaan Saraslan , Erdem İlter 7, Yiğitcan Öztürk , Gökhan Yazıcıoğlu 2, Mustafa Baki Görür 10, Karlo Vragovıc 18 , Dejan Borovnjak 30 , Ali Işık

 

Maç sonrası yapılan basın toplantısında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler baş antrenörü Cem Akdağ şöyle konuştu:"3. maçımızdan sonra yabancı oyuncumuz sakatlanmıştı. Sonrasında iyileşti ama oynamak istemedi ve o pozisyonda 17 yaşındaki Ömer oynadı. Dün yeni oyuncumuz Kelley katıldı. Akşam tek antrenmanla bugün oyuna dahil olmasına rağmen çok iyi maç çıkardı. Bu takım genç bir takım ve her gün üzerine bir şeyler ekliyoruz .Yabancımızın da dahil olmasıyla daha iyi sonuçlar alacağımız düşünüyorum. "

 

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