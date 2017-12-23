﻿
Osmanlıspor’a özel eğitimli ziyaretçi
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR’A ÖZEL EĞİTİMLİ ZİYARETÇİ

Osmanlıspor’a özel eğitimli ziyaretçi

Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdüren Mor-Sarılı ekibi, özel eğitimli öğrenciler ziyaret etti.

414 Okunma

 

Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdüren Mor-Sarılı ekibi, özel eğitimli öğrenciler ziyaret etti.

Süper Lig’in ilk yarısının son maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Mor-Sarılı oyuncuları, Fatih Gama Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen 20 dolayındaki çocuk ziyaret etti. Özel Eğitimli Çocuklar, futbolcularla saha içerisinde kısa bir paslaşmanın ardından toplu olarak fotoğraf çektirdi ve daha sonra antrenmanı tribünden takip etti.

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Hakan Arıkan ve Payam ile soğuk algınlığı bulunan Vaclav katılmadı. Isınma koşusuyla start alan antrenman topla yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci etabında 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip daha sonra yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmaları tamamladı.

 

ETİKETLER #Osmanlıspor
Spor Toto Süper Lig'de 17.haftanın hakemleri açıklandı!
Futbol Masası: Özveri Posteri
1
Osmanlıspor, Akhisar’a kilitlendi
PFDK'den Tugay Kacar'a 2 maç ceza
Süper Lig'de görünüm
Osmanlıspor'un deplasman fobisi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿