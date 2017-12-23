OSMANLISPOR’A ÖZEL EĞİTİMLİ ZİYARETÇİ

Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdüren Mor-Sarılı ekibi, özel eğitimli öğrenciler ziyaret etti.

Süper Lig’in ilk yarısının son maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Mor-Sarılı oyuncuları, Fatih Gama Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen 20 dolayındaki çocuk ziyaret etti. Özel Eğitimli Çocuklar, futbolcularla saha içerisinde kısa bir paslaşmanın ardından toplu olarak fotoğraf çektirdi ve daha sonra antrenmanı tribünden takip etti.

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Hakan Arıkan ve Payam ile soğuk algınlığı bulunan Vaclav katılmadı. Isınma koşusuyla start alan antrenman topla yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci etabında 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip daha sonra yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmaları tamamladı.