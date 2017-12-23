ATİKER KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Vedat Bora, Petar Fılıpovıc, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Luıs Carlos Novo Neto, Nabıl Dırar, Gıulıano Vıctor De Paulo, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım