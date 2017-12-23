DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - BEŞİKTAŞ 1

Demir Grup Sivasspor 2 - Beşiktaş 1
Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (61' Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç (90' Hakan Bilgiç), Thievy Bifouma (66' Zoro Cyriac), Arouna Kone
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (79' Jeremain Lens), Atiba Hutchinson (69' Oğuzhan Özyakup), Gary Medel, Anderson Talisca, Alvaro Negredo (46' Cenk Tosun)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek
Goller: DK 5: Sergiy Rybalka (Demir Grup Sivasspor), DK 26: Alvaro Negredo (Beşiktaş), DK 83: Zoro Cyriac (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kart: DK 86: Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)
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