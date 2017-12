ANKARAGÜCÜ'NE ADANA YARAMIYOR...

1

Ders olsun

23 Aralık 201718:06

2-1 oldu siz maci erken mi bitiriyorsunuz. 12 mactir cok daha zor maclari galibiyetle kapatan , sahada aslanlar gibi mucadele eden ve en yakin rakibine 5 puan fark atmis Ankaragucu belki de deplasmanda bu kadar rahat 3 puan alabilecegi bir rakip bulamiyacak, hemde daha 7.dk da one gecmissin. O nasil bir futbol, rakip kotu biz onlardan da kotuyuz nerdeyse hic oynamayan rakibin uzerine gitsek 2-3 olacakken o kadar dan dun oynamaya gelen topu hep yuksek toplarla ileriye oynadik. Bu toplarin buyuk bolume rakibe gitti.hic organize olamiyan sadece atabey ve tambe ile birseyler yapmaya calisan rakibe o kadar topu biraktik ki zorla oynattik.biz seyirci olarak bunlari gorurken td neden gormuyor. Devreye onde girdik dedik td belki tedbir alir. Nerde ayni aymazlik devam ediyor. Sen sampiyonluga oynuyorsun. Her puan onemli de bizim hedefimiz hem de rakibin bu oyunuyla mutlak 3 puan olmaliydi. 72 de beraberlik golunu yedik. Ne beklersin hemen hucumu guclendirmek. Nerde 5-6 dk gecti kehinde girdi. Oncesinde ilhan sakatlaninca neden dieng girdi onu da anlamadim. Kehinde girerken sedati cikariyorsun. Zaten kehinde umut dienge top gelmiyorki. Sadece putsila ve kenan iceriye zorlarsa bi heyecan ve pozisyon oluyor. Tamam sedat cok iyi degildi ama kim iyiydi ki. Mac 1-1 dk 89 dalga gecer gibi enesi forvete aliyorsun. Tamam aldin kimi cikariyorsun. Kenani . Tamam kenan da bugun iyi degil ama sadece o oyunu ceza sahasina tasiyor. Onu cikariyorsun. Az daha enes le golu de buluyorduk. Dieng girene kadar bu oyuncuyu ilhanla degistirsen daha mantikli olurdu. Once goz gore gore 2 puan elimizden uctu son saniyede penalti ile o bir puanda. 12 mactir yenilmeyen Ankaragucu cok rahat 3 puan alip elini kolunu sallayarak donecegi mactan eli bos dondu. Devreye 5puanlik farkla gitme sansini geri tepti. Maddi manevi cok buyuk bir kayipla donuyoruz. Insallah hatalarimizdan ders almayi biliriz. 1-0 ondeyken kendimiz gibi oynamak yerine skorun ustune yatmayi dusununce ve kenardan da hic mudahale edilmeyince sonuc inanilmaz yikim oldu. Bize ceza sahasi icine dalacak , bir iki calim atabilen forvet lazim. Umut kehinde dieng bir adam gecemiyor. Sadece kafa ile gol atmaya kaldiysak yandik. Haftalardir sedat erdem gencer alihan arifve kenanin muthis mucadelesi ve buna putsilanin katkilariyla sonuca giden takimimiz onlar gununde olmayinca dogal olarak durdu ve nerdeyse hic rakip alanda etkili olamadik.ikinci yarida bizi cok daha zor maclar bekliyor. Insallah maddi problemler de halledilir transfer yasagi kaldirilir 2-3 nokta transferle takim bozulmadan ikinci yariya devam edilir. Herseye ragmen sahada mucadele eden tum futbolcularimiza tesekkurler. Bundan sonraki maclarda benzer hatalari yapmayacak dersi alma temennisi ile basarilar diliyorum.