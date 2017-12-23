ANKARAGÜCÜ'NE ADANA YARAMIYOR...

Adana Demirspor 1 - MKE Ankaragücü 1
TFF 1.Lig 17. haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Lalawele Atakora (86' Theodore Mendy), Savaş Yılmaz (46' Tolgahan Çiçek), Yiğit İncedemir (89' Adil Demirbağ), Issoumaila Lingane, Atabey Çiçek, Robert Tambe
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Anton Putsila, İlhan Parlak (51' Cheikhou Dieng), Kenan Özer (90' Enes Kubat), Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Engin
Goller: DK 6: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 72: Lalawele Atakora (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 25: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), DK 39: Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), DK 45: Erhan Kartal (Adana Demirspor), DK 58: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 80: Robert Tambe (Adana Demirspor), DK 90: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü)