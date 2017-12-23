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Eskişehirspor 1 - Adanaspor 2
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ESKİŞEHİRSPOR 1 - ADANASPOR 2

Eskişehirspor 1 - Adanaspor 2

TFF 1.Lig 17. haftasında Eskişehirspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.

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Eskişehirspor 1 - Adanaspor 2

TFF 1.Lig 17. haftasında Eskişehirspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (79' Fıratcan Üzüm), Semih Güler (86' Muhammet Serdar Yazıcı), Uğur İnceman (67' Andaç Güleryüz), Hürriyet Güçer, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Semih Şentürk, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Onur Akbay (90' Ahmet Bahçıvan), Didi, Renan Diniz, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Magaye Gueye (74' Abdulaziz Solmaz), Bahattin Köse, Oğuz Han Aynaoğlu (90' Sercan Kaya)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Abdullah Yılmaz, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli, Burak Şeker

Goller: DK 12: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 30: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 46: Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 14: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 29: Onur Akbay (Adanaspor), DK 48: Jerry Akaminko (Eskişehirspor), DK 50: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 50: Tevfik Altındağ (Adanaspor), DK 60: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 71: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 90: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 90: İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)

Kırmızı Kart: DK 89: Semih Şentürk (Eskişehirspor)

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