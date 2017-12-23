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Samet Aybaba'dan Beşiktaş yorumu!
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SAMET AYBABA'DAN BEŞİKTAŞ YORUMU!

Samet Aybaba'dan Beşiktaş yorumu!

Sivasspor teknik direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçı öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.  Aybaba’nın yaptığı açıklamalardan

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Sivasspor teknik direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçı öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.  Aybaba’nın yaptığı açıklamalardan Ajansspor’un derledikleri şu şekilde:

“Rakibin etkili silahlarını durduralım istiyoruz”

Beşiktaş’a karşı oynarken duygularımız her zaman aynı. Gönlümüz orada, biz ise burada çalışıyoruz. Kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız. Hızlı çıkışları engelleyelim, Quaresma, Babel, Talisca’yı ve Negredo’yu durduralım istiyoruz. Tabii bunları kurguluyoruz. Duran toplara çalıştık. Artık futbol şansı ve oyunun kaderi… Takım bütünlüğüyle bunu yapmak istiyoruz. İnşallah bu maçtan başarılı bir şekilde ayrılırız.
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