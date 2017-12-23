GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA 1 PUANI KURTARDI...

Bursaspor 1 - Gençlerbirliği 1
Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Bursaspor ile Gençlerbirliği Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, William Troost-ekong, Joshua John (82' Kofi Amoako Atta), Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan, Mikel Agu, Bogdan Stancu, Dzon Delarge (55' Kubilay Kanatsızkuş)
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz (21' Murat Duruer), Ahmet İlhan Özek, Petar Skuletic (72' Marko Milinkovic), Zeki Yavru, Aleksandar Scekic (79' Kamal Issah), Abdul Khalili, Elvis Manu
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Ali Şansalan
Goller: DK 52: Petar Skuletic (Gençlerbirliği), DK 65: Cristian Titi (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 11: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 21: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 38: Cristian Titi (Bursaspor), DK 69: Murat Duruer (Gençlerbirliği), DK 72: Joshua John (Bursaspor), DK 80: Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)
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