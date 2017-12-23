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Gençlerbirliği deplasmanda 1 puanı kurtardı...
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GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA 1 PUANI KURTARDI...

Gençlerbirliği deplasmanda 1 puanı kurtardı...

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Bursaspor ile Gençlerbirliği Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bursaspor 1 - Gençlerbirliği 1

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Bursaspor ile Gençlerbirliği Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, William Troost-ekong, Joshua John (82' Kofi Amoako Atta), Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan, Mikel Agu, Bogdan Stancu, Dzon Delarge (55' Kubilay Kanatsızkuş)

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz (21' Murat Duruer), Ahmet İlhan Özek, Petar Skuletic (72' Marko Milinkovic), Zeki Yavru, Aleksandar Scekic (79' Kamal Issah), Abdul Khalili, Elvis Manu

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Ali Şansalan

Goller: DK 52: Petar Skuletic (Gençlerbirliği), DK 65: Cristian Titi (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 11: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 21: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 38: Cristian Titi (Bursaspor), DK 69: Murat Duruer (Gençlerbirliği), DK 72: Joshua John (Bursaspor), DK 80: Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)
 

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GB
23 Aralık 201717:47
Bir puanı kurtarmadık, bir bir eriyoruz. Kalan 17 maçta hiç yenilmediğimizi ve hepsini berabere bitirdiğimizi varsayalım. 31 puanla yolcuyuz. "Hiç galip gelmeyecek miyiz ?" diye soranlara, "hiç yenilmeyecek miyiz ?" cevabı uygun olur.
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