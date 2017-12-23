GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA 1 PUANI KURTARDI...

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GB

23 Aralık 201717:47

Bir puanı kurtarmadık, bir bir eriyoruz. Kalan 17 maçta hiç yenilmediğimizi ve hepsini berabere bitirdiğimizi varsayalım. 31 puanla yolcuyuz. "Hiç galip gelmeyecek miyiz ?" diye soranlara, "hiç yenilmeyecek miyiz ?" cevabı uygun olur.