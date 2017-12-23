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İşte Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Tolgahan Acar, Auremır Evangelısta Dos Santos, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek

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