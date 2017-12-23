GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 1 - ÇAYKUR RİZESPOR 2

Gazişehir Gaziantep FK 1 - Çaykur Rizespor 2
TFF 1.Lig 17. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Muhammet Ertürk, Yonathan Del Valle, Murat Ceylan, Mehmet Erdem Uğurlu, Samican Keskin (88' Ali Aytemur), Pierre Webo (37' Okan Derici), Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Özgür Çek (78' Ozan Papaker), Davide Petrucci, Robin Yalçın, Lincoln Henrique (57' Recep Niyaz), Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Utku Tunavelioğlu, Emre Malok
Goller: DK 12: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 32: Samican Keskin (Gazişehir Gaziantep FK), DK 86: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 44: Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), DK 52: Özgür Özkaya (Gazişehir Gaziantep FK), DK 56: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 73: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor)