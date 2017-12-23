İSTANBULSPOR 1 - ELAZIĞSPOR 2

İstanbulspor 1 - Elazığspor 2
TFF 1.Lig 17. haftasında İstanbulspor ile Elazığspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 2-1 kazandı.
İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (36' Muhsin Yıldırım), Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik (54' Nemanja Kojic), Onur Kolay, Onur Ergün, Zafer Şensoy (64' Ali Dere), Aldin Cajic, Kubilay Aktaş, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Sezgin Coşkun (39' Ali Fırat Okur), Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Tom Silva (83' Ahmet Aras), Mertan Caner Öztürk (77' Serkan Kurtuluş)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Hüseyin Aylak, Furkan Ürün, Ramazan Keleş
Goller: DK 7: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), DK 48: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 74: Ali Dere (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 58: Zafer Şensoy (İstanbulspor), DK 61: Tom Silva (Elazığspor), DK 66: Yalçın Kılınç (İstanbulspor), DK 84: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 89: Emre Öztürk (Elazığspor)