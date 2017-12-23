﻿
Eskişehirspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR - ADANASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 17. haftasında Eskişehirspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

355 Okunma

Eskişehirspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Eskişehirspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 17. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Abdullah Yılmaz, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli, Burak Şeker

﻿

Eskişehirspor 1 - Adanaspor 2
TFF 1.Lig'de 4 haftanın programı açıklandı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz'den sakatlık açıklaması
1. Lig hakemleri belli oldu
Adanaspor 0 - İstanbulspor 0
İşte Adanaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿