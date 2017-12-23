ESKİŞEHİRSPOR - ADANASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Eskişehirspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 17. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdullah Yılmaz, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli, Burak Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım