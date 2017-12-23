﻿
İşte Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ADANA DEMİRSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 17. haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

942 Okunma

İşte Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 17. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele Atakora, Issoumaıla Lıngane, Robert Ndıp Tambe, İsmail Şahmalı, Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Sezer Özmen, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Alihan Kubalas

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Engin

﻿

1
Ankaragücü'ne Adana yaramıyor...
TFF 1.Lig'de 4 haftanın programı açıklandı
9
Ankaragücü'nde Doka ile yollar ayrıldı
Yılın Teknik Direktörü 'İsmail Kartal'
1
Ankaragücü'nde başarısını yemekle kutladı.
1. Lig hakemleri belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿