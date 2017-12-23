İŞTE ADANA DEMİRSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Adana Demirspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 17. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele Atakora, Issoumaıla Lıngane, Robert Ndıp Tambe, İsmail Şahmalı, Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Sezer Özmen, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Alihan Kubalas
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Engin
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