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İşte Bursaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Bursaspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Aziz Eraltay, Josua Arnold John, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Yusuf Erdoğan, Ndubısı Mıkel Agu, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Ahmet İlhan Özek, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Ousmane Cardınal Ndıaye, Petar Skuletıc, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Ali Şansalan

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Le Guen: Bu maçta galibiyet alabilirdik
Değerli bir takımla berabere kaldık
1
Gençlerbirliği deplasmanda 1 puanı kurtardı...
1
Gençlerbirliği sezon başı alamadı, devre arası yine istiyor...
1
Gençlerbirliği hazırlıkları tamamladı...
Sow, Bursaspor'a mı geliyor?
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izlemeye gerek kalmadı
23 Aralık 201713:09
beraberlik için kurulmuş bir kadro, gol yedikten sonra çıkaramayıp yenilip geliriz.
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