İŞTE BURSASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Bursaspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 17. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Aziz Eraltay, Josua Arnold John, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Yusuf Erdoğan, Ndubısı Mıkel Agu, William Paul Ekong
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Ahmet İlhan Özek, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Ousmane Cardınal Ndıaye, Petar Skuletıc, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Ali Şansalan
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