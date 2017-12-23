İŞTE İSTANBULSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İstanbulspor - Elazığspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak İstanbulspor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 17. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Atatürk Olimpiyat
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Elazığspor: Soner Şahin, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Onur Güney, Adem Alkaşi, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Hüseyin Aylak, Furkan Ürün, Ramazan Keleş
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