﻿
Gazişehir Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gazişehir Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 17. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

535 Okunma

Gazişehir Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 17. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Özgür Can Özcan, Mustafa Sami Can Keskin, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Muhammed Himmet Ertürk, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Lıncoln Henrıque Olıverıa Dos Santos, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Utku Tunavelioğlu, Emre Malok

﻿

Gazişehir Gaziantep FK 1 - Çaykur Rizespor 2
TFF 1.Lig'de 4 haftanın programı açıklandı
1. Lig hakemleri belli oldu
Çaykur Rizespor 4 - Ümraniyespor 0
İşte Çaykur Rizespor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
''Hak ederek bir galibiyet aldık''
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿