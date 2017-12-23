GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gazişehir Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 17. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Özgür Can Özcan, Mustafa Sami Can Keskin, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Muhammed Himmet Ertürk, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Lıncoln Henrıque Olıverıa Dos Santos, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Utku Tunavelioğlu, Emre Malok
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