TFF 1.LİG'DE 4 HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI

2017-12-23T11:50+03:00

TFF 1. Lig'de 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19, 20 ve 21. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

Yayınlanma Tarihi:23 Aralık 2017 | 11:50 1570 Okunma

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