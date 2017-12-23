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TFF 1.Lig'de 4 haftanın programı açıklandı
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TFF 1.LİG'DE 4 HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI

TFF 1.Lig'de 4 haftanın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19, 20 ve 21. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

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TFF 1. Lig'de 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19, 20 ve 21. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

18. Hafta

13 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)

13.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-İstanbulspor (Stadı açıklanmadı)

14 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Gaziantepspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Kazım Karabekir)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Altınordu-Elazığspor (Bornova)

15 Ocak Pazartesi:

18.00 Gazişehir Gaziantep-Samsunspor (Gaziantep)

19. Hafta

19 Ocak Cuma:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20 Ocak Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Samsunspor-Grandmedical Manisaspor (Stadı açıklanmadı)

15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu (Ankara 19 Mayıs)

21 Ocak Pazar:

13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

18.00 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep (Gaziantep)

22 Ocak Pazartesi:

18.00 İstanbulspor-Denizlispor (Stadı açıklanmadı)

20. Hafta

26 Ocak Cuma:

18.00 Grandmedical Manisaspor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)

27 Ocak Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Kazım Karabekir)

15.30 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)

28 Ocak Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü-Elazığspor (Ankara 19 Mayıs)

13.00 Adana Demirspor-Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)

18.00 Akın Çorap Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

29 Ocak Pazartesi:

18.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)

21. Hafta

2 Şubat Cuma:

18.00 Gaziantepspor-Adana Demirspor (Gaziantep)

3 Şubat Cumartesi:

13.00 Boluspor-Grandmedical Manisaspor (Bolu Atatürk)

13.00 Elazığspor-Denizlispor (Elazığ Atatürk)

15.30 Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)

4 Şubat Pazar:

13.00 Samsunspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

13.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Stadı açıklanmadı)

15.30 Eskişehirspor-Akın Çorap Giresunspor (Stadı açıklanmadı)

18.00 Balıkesirspor Baltok-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)

5 Şubat Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim)
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