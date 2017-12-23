GENÇLERBİRLİĞİ SEZON BAŞI ALAMADI, DEVRE ARASI YİNE İSTİYOR...

İlhan Cavcav sezonunda dibe demir atan Gençlerbirliği transferde büyük oynayacak. Kırmızı-Siyahlılar’ın hedefinde son dönemde Fenerbahçe’de düzenli olarak oynayan Faslı yıldız Aatif var.



Teknik direktör Ümit Özat’ın, 30 yaşındaki futbolcu için, “Mutlaka kadromuza katmalıyız” dediği öğrenildi. Başkent ekibinde yönetim de harekete geçti. Fenerbahçe cephesiyle bu konuda masaya oturmaya hazırlanan Gençler, oyuncunun yıllık ücretinin yarısını da sezon sonuna kadar ödemeyi kabul etti. Aatif’la ilgili kararı ise teknik direktör Aykut Kocaman’ın vereceği gelen haberler arasında.

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