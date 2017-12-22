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Antalyaspor 3 - Alanyaspor 1
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ANTALYASPOR 3 - ALANYASPOR 1

Antalyaspor 3 - Alanyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 3-1 kazandı.

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Antalyaspor 3 - Alanyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 3-1 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Nazim Sangare, William Vainqueur (88' Harun Alpsoy), Mostapha El Kabir, Charles Fernando (79' Yekta Kurtuluş), Maicon Marques, Deniz Kadah, Emre Güral (90' Musa Nizam)

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama (61' Cenk Ahmet Alkılıç), Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Giannis Maniatis (58' Cenk Ahmet Alkılıç), Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Junior Fernandes (61' Yusuf Serdar Çoban), Emre Akbaba, Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu, Volkan Bayarslan

Goller: DK 22: Vagner Love (Alanyaspor), DK 32: Emre Güral (Antalyaspor), DK 51: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 84: Emre Güral (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 35: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 38: Mostapha El Kabir (Antalyaspor), DK 40: Efecan Karaca (Alanyaspor), DK 45: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 72: Vagner Love (Alanyaspor), DK 85: Emre Güral (Antalyaspor), DK 90: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)

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