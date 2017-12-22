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Giresunspor 2 - Gaziantepspor 0
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GİRESUNSPOR 2 - GAZİANTEPSPOR 0

Giresunspor 2 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 17. haftasında Giresunspor ile Gaziantepspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 2-0 kazandı.

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Giresunspor 2 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 17. haftasında Giresunspor ile Gaziantepspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 2-0 kazandı.

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Boubacar Diabang (70' Mehmet Akyüz), Recep Aydın, Dodo, Sinan Özkan (82' Fatih Atik), Dmytro Korkishko (57' Mauricio Dale), Jones Carioca

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, İlker Günaslan, Gökhan Çamur, Hüseyin Polat, Müslüm Talşik, Oktay Aydın (78' Erdal Ahmet Özdemir), Mustafa Emirhan Özyaşar (59' İbrahim Halil Keser), Hasan Genç, Serhan Yılmaz, Yusuf Erdem (88' Harun Enes Nural)

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Hakem: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Arkın Akgöl, Alper Çetin

Goller: DK 76: Mauricio Dale (Giresunspor), DK 90: Mauricio Dale (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Müslüm Talşik (Gaziantepspor), DK 73: Recep Aydın (Giresunspor), DK 89: Caner Arıcı (Giresunspor)

Kırmızı Kart: DK 60: Jones Carioca (Giresunspor)

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