ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Antalyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 17. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Nazım Sangare, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Mostapha El Kabır, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Emre Güral
Teknik Direktör:
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu, Volkan Bayarslan
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