ANKARAGÜCÜ'NDE DOKA İLE YOLLAR AYRILDI

Sezon başında transfer edilen Doka ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız Profesyonel futbolcumaz Francisco Lima Da Silva (Doka) ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Spornova'nın ulaştığı detaylara göre Doka'nın antrenmanlardaki isteksiz davranışının Teknik Direktör İsmail Kartal'ı rahatsız ettiği ve oyuncudan performans alınamayacağı belirtilerek yolların ayrılmasına karar verildiği iddia edildi. Transfer yasağı açılabilirse Doka'nın mevkisine bir transfer düşünülüyor. Ayrıca ilk yarıda aksayan sol kanata da bir futbolcu alınacak. Transfer yasağı kaldırılamazsa sezon başında 25 kadroya alınmayan Kibong ve Tisdell'in devre arasında takıma katılacağı belirtildi.