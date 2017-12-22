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Ankaragücü'nde Doka ile yollar ayrıldı
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ANKARAGÜCÜ'NDE DOKA İLE YOLLAR AYRILDI

Ankaragücü'nde Doka ile yollar ayrıldı

Ankaragücü'nde sürpriz ayrılık.

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Sezon başında transfer edilen Doka ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız Profesyonel futbolcumaz Francisco Lima Da Silva (Doka) ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. 

Spornova'nın ulaştığı detaylara göre Doka'nın antrenmanlardaki isteksiz davranışının Teknik Direktör İsmail Kartal'ı rahatsız ettiği ve oyuncudan performans alınamayacağı belirtilerek yolların ayrılmasına karar verildiği iddia edildi. Transfer yasağı açılabilirse Doka'nın mevkisine bir transfer düşünülüyor. Ayrıca ilk yarıda aksayan sol kanata da bir futbolcu alınacak. Transfer yasağı kaldırılamazsa sezon başında 25 kadroya alınmayan Kibong ve Tisdell'in devre arasında takıma katılacağı belirtildi.

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9
nöri gantar
23 Aralık 201716:31
aslında doka iyi topçu ama motivasyonu ag için yok.yani Ankaragücünde kalmak istemiyordu,gitmesi iyi olmuş diyebilirim.keşke kalmayı kendi isteseydi.hem kendisi hem de Ag kazanır idi.
8
Hayirlisi
23 Aralık 201715:20
Bence de hayirli olmus. 16 haftada hicbir katkisi olmayan bir futbolcu. Oyuna girdigi 20-30 dakikada bile istekli gormedik.
7
Sivri
23 Aralık 201711:42
Onu gorebilselerdi Ankaragucunun kasitli olarak kume dusmesini izlemezlerdi.Kibbong takimda zaten olmasi gereken oyuncu. Ismail hoca isini bilir. Para icin sampiyonluga giden takimi birakan adamin zaten aramizda yeri yok.
6
ihtiyargüçlü
23 Aralık 201711:04
pek bir ,katkı yapmadı zaten ankaragücü altyapısı bir cevher ama futbolu yönetenler bu cevheri görmüyor altyapıya devlet yardım etmeli lucesku ya milyonları vereceğine
5
Abdulkadir
23 Aralık 201710:19
Aynen.mbamba yeter
4
Cankirili Simsar Seco
23 Aralık 201709:05
Yerine daha iyisi gelirse sıkıntı yok. Tisdell cozum degil yeterli hic degil. Kibbong belki biraz daha fizik gucu katar. 2 mac onceki frikik olayinin domino etkisi degildir insallah.
3
Usta
22 Aralık 201720:47
Tranfer yasagi kalkmasa bile konu olan Kibong ve Tisdell kadroya cagrilir U 21 den iki uc takviye ile yola devam edilir ancak sozde destek verenler utansin is icrata geldimi kimse ortada yok allah buyuktur biz yolumiza devam ederiz mutlaka birileri sahneye cikar parasal sorunlar cozulur umarim ummaktan baska elden gelen birsey yok .
2
Usta
22 Aralık 201720:47
Tranfer yasagi kalkmasa bile konu olan Kibong ve Tisdell kadroya cagrilir U 21 den iki uc takviye ile yola devam edilir ancak sozde destek verenler utansin is icrata geldimi kimse ortada yok allah buyuktur biz yolumiza devam ederiz mutlaka birileri sahneye cikar parasal sorunlar cozulur umarim ummaktan baska elden gelen birsey yok .
1
Usta
22 Aralık 201720:47
Tranfer yasagi kalkmasa bile konu olan Kibong ve Tisdell kadroya cagrilir U 21 den iki uc takviye ile yola devam edilir ancak sozde destek verenler utansin is icrata geldimi kimse ortada yok allah buyuktur biz yolumiza devam ederiz mutlaka birileri sahneye cikar parasal sorunlar cozulur umarim ummaktan baska elden gelen birsey yok .
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